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Yerel Ankara'da binada çıkan yangın korkuttu!
Yerel

Ankara'da binada çıkan yangın korkuttu!

Ankara'nın Sincan içesinde bir binanın en üst katında bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:05:00 -
Ankara'da binada çıkan yangın korkuttu!

Ankara’da bir binanın en üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Çevredekilerin büyük panik yaşamasına sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yer alan Öncü Sokak’taki bir apartmanın en üst katında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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