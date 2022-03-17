Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 161 kişiden 392'si tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat - 10 Mart tarihlerinde Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da asayiş uygulamaları yapıldı.

Denetimlerde, 519 bin 908 kişinin kimliği kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 161 şüpheliden 392'si tutuklandı.

Kontrol edilen 234 bin 583 otomobilden 21'inin çalıntı olduğu tespit edildi.

Ayrıca 65 motosiklet ve 48 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 354 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst ve araç aramalarında, 5 bin 703 kaçak bandrolsüz sigara, 43 kurusıkı tabanca, 66 ruhsatsız tabanca, 979 fişek, 31 belgesiz av tüfeği, 54 kesici ve delici alet ele geçirildi.