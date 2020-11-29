Ankara'da anaokulları kapandı mı? | Hangi illerde kreşler kapandı?

Anaokulları kreşler kapandı mı? | Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri hiç kuşkusuz eğitim oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal edilmiş uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. Anaokulu ve kreşlerde ise belirli şartlara uyarak eğitime devam edilmesi yönünde açıklama yapılmıştı. Ancak Ankara’da okul öncesi eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçmesine karar verildi. Peki, anaokulları ne zaman açılacak?

Ankara'da anaokulları kapandı mı?

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde yeni kararlar aldığı hatırlatıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

Milli Eğitim Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihli yazıyla Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir.

Hangi illerde kreşler kapandı?

Vatandaşlar hangi illerde anaokullarında uzaktan eğitim yapılacağını merak ediyor. Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne, Zonguldak, Kırklareli ve Tokat'taKovid-19 tedbirleri kapsamında ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.