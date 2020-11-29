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Eğitim Ankara'da anaokullar uzaktan eğitim mi yapacak? Anaokulları ne zamana kadar uzaktan eğitim yapacak?
Eğitim

Ankara'da anaokullar uzaktan eğitim mi yapacak? Anaokulları ne zamana kadar uzaktan eğitim yapacak?

Son dakika haberi. Ankara'da anaokullar yüz yüze eğitim ara mı verildi? Anaokullar online eğitim mi yapacak? Ankara Valiliğinden anaokulu açıklaması geldi. Peki anaokulları ne zamana kadar uzaktan eğitim yapacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:04:00 -
Ankara'da anaokullar uzaktan eğitim mi yapacak? Anaokulları ne zamana kadar uzaktan eğitim yapacak?

İstanbul'un ardından Ankara'da da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Dün İstanbul için resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik uzaktan eğitim kararı alınmış ve yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine bildirilmiştir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.

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