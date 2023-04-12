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Yerel Ankara'da 7 katlı binada patlama!
Yerel

Ankara'da 7 katlı binada patlama!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 10:04:00 -
Ankara'da 7 katlı binada patlama!

Başkentte gece saatlerinde korkutan bir patlama yaşandı. 7 katlı bir apartmanın 3. katında yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Patlama nedeniyle olayın yaşandığı daire ve bitişiğinde maddi zarar oluştu. Olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Başkentte gece saatlerinde korkutan bir patlama yaşandı. 7 katlı bir apartmanın 3. katında yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Patlama nedeniyle olayın yaşandığı daire ve bitişiğinde maddi zarar oluştu. Olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Başkentte gece saatlerinde korkutan bir patlama yaşandı. 7 katlı bir apartmanın 3. katında yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Kentkoop Mahallesi 1860. Sokak'taki Barış Sinan Sitesi'ndeki apartmanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı daire ile bitişiğindeki dairenin duvarları yıkıldı, apartmanın önünde park halindeki bazı araçlar da zarar gördü. Yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
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