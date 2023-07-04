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Yerel Ankara'da 4 kg uyuşturucu yakalandı
Yerel

Ankara'da 4 kg uyuşturucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 12:21:00 -
Ankara'da 4 kg uyuşturucu yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.S. adlı şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; 10 kök keneviri, 4 kilogram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 37 adet 9 mm çapında fişek, 30 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konularak A.S. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bilgisine ulaşıldı.

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