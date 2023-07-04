Ankara'da 4 kg uyuşturucu yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.S. adlı şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde; 10 kök keneviri, 4 kilogram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 37 adet 9 mm çapında fişek, 30 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Ele geçen malzemelere el konularak A.S. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bilgisine ulaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO