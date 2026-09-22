Ankara'da 3 kişiyi öldüren Kadir Çiçek, polisin 'teslim ol' çağrısı sonrası intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evde cesetleri bulunan Enes Çalı (29), kardeşi Mehmet Emre Çalı (28) ve Mehmet Büyükırmak'ı (35) arkadaşları Kadir Çiçek'in (30) öldürdüğü ortaya çıktı. Çiçek, aynı sokakta saklandığı binada polisin 'teslim ol' çağrısının ardından başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre 21 Eylül akşamı Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'taki Kadir Çiçek'e ait eve giden arkadaşı F.H., kapıyı açık, üç kişiyi ise yerde hareketsiz halde buldu. F.H.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çalı kardeşler ile Büyükırmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede üç kişinin silahla vurularak ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cesetler, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Çiçek'i evinin yakınındaki binada buldu

Ev sahibi Kadir Çiçek'i arayan polis, şüpheliyi 22 Eylül sabahı aynı sokakta, cesetlerin bulunduğu evin yakınındaki bir binada tespit etti. 'Teslim ol' çağrısının ardından silahını ateşleyen Çiçek'in cesedi de evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Komşu Y.Y.'nin aktardığı sözler: 'Müebbet hapis yatamam'

Kadir Çiçek'in saklandığı binada oturan Y.Y., yaşananları şöyle anlattı: "Kapımıza geldi, çakmak istedi. O arada içeriye gitti. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. 3 kişiyi öldürdüm, beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi. Silah sesleri duyduk. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik."

A.Y. ise "Uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Kavga etmişler, birbirlerine silah doğrultmuşlar. Bir kişi 3 arkadaşını öldürmüş" dedi.

Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Büyükırmak'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınları, Büyükırmak'tan 3 gündür haber alamadıklarını söyledi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Enes ve Mehmet Emre Çalı kardeşlerin ise Akyurt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydının ve toplam 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.