Ankara'da 2 fabrika ale alev yandı

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Ahi Evran Mahallesi 236'ncı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen yangını kimliği belirsiz bir kişinin konteynere ateş atması sonrası kısa sürede büyüyen alevler, konteynerin çevresindeki atık naylonları tutuşturdu. Büyüyen alevler, çöpün gerisinde bulunan palet fabrikasına da sıçradı. Yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden alevler, itfaiye erlerinin kontrolünden çıkarak bitişikteki inşaat malzemeleri üretilen fabrikaya da sıçradı.

Çevre esnafı da fabrikaların kapılarını kırarak içerideki malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. 2 fabrika içindeki iş makineleri ve malzemelerle birlikte kullanılamaz hale geldi.