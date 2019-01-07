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Ankara'da 16 ayda 3 bin torbacı yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:46
Ankara'da 16 ayda 3 bin torbacı yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi.

Yılmaz, Ankara'nın Avrupa'nın çoğu kentinden güvenlik açısından daha emniyetli olduğunu belirtti. 1,5 milyon haneye sahip olan Ankara'da günde 10 adet hırsızlık vakası meydana geldiğini aktaran Yılmaz, 1 yılda 80 cinayet ve 54 kapkaç olayının olduğunu vurguladı.

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, narkotik suçlarla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, göreve geldiği 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:46
  1. Ankara İl Emniyet Müdürü
  2. Servet Yılmaz
  3. Uyuşturucu operasyonu
  4. açıklama

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