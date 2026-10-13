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Yerel Ankara’da 13 Ekim trafik düzenlemesi: Ulus çevresinde yollar kapatılacak
Yerel

Ankara’da 13 Ekim trafik düzenlemesi: Ulus çevresinde yollar kapatılacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara’da 13 Ekim trafik düzenlemesi: Ulus çevresinde yollar kapatılacak

Ankara’nın başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Cumhuriyet Caddesi’nin bir bölümü ile Çapa Sokak, saat 08.30’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Programlar kapsamında ihtiyaç duyulursa Ulus ve kale çevresindeki başka yollarda da çift yönlü kapatma uygulanacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim’de gerçekleştirilecek kutlamalar için trafik düzenlemesini duyurdu. Açıklamaya göre Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümünde ve Çapa Sokak’ta saat 08.30’dan itibaren araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

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