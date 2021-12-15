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Eğitim Ankara yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Ankara okullar tatil mi?
Eğitim

Ankara yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Ankara okullar tatil mi?

Yarın okullar olmayacak mı? Ankara’nın bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Ankara’da yaşayan öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okullar Ankara’da tatil mi? 16 Aralık okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 20:48:00 -
Ankara yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Ankara okullar tatil mi?

Ankara’da yaşayanlar yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Ankara’da 16 Aralık Perşembe günü okullar tatil olacak mı?

Ankara yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Ankara okullar tatil mi?

Ankara'nın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Güdül'ün Sorgun, Çamlıdere'nin Güney, Çubuk'un Avcıova, Kızılcahamam'ın Süleler ve Sümer mahalleleri başta olmak üzere gece başlayan kar, kırsal ilçelerde etkili oldu.

Bazı bölgelerde, kar kalınlığının 5 santimetreye ulaşmasıyla ulaşımda aksama yaşanırken, yüksek mevkilerde sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle Güdül, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde karla kaplanan yolları temizleme çalışması başlattıklarını, kent merkezinde de olası kar yağışı için önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Afyonkarahisar okular yarın tatil mi? Afyonkarahisar 16 Aralık okullar olacak mı?
Afyonkarahisar okular yarın tatil mi? Afyonkarahisar 16 Aralık okullar olacak mı?

Eğitim

Afyonkarahisar okular yarın tatil mi? Afyonkarahisar 16 Aralık okullar olacak mı?

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