Ankara’da yaşayanlar yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Ankara’da 16 Aralık Perşembe günü okullar tatil olacak mı?

Ankara yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Ankara okullar tatil mi?

Ankara'nın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Güdül'ün Sorgun, Çamlıdere'nin Güney, Çubuk'un Avcıova, Kızılcahamam'ın Süleler ve Sümer mahalleleri başta olmak üzere gece başlayan kar, kırsal ilçelerde etkili oldu.

Bazı bölgelerde, kar kalınlığının 5 santimetreye ulaşmasıyla ulaşımda aksama yaşanırken, yüksek mevkilerde sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle Güdül, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde karla kaplanan yolları temizleme çalışması başlattıklarını, kent merkezinde de olası kar yağışı için önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

Ankara’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.