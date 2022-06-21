Ankara ve İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul'da AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanmasının beklendiği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olması istendi.

Ankara için de uyarı yapıldı

Ankara Valiliği'nden yapılan uyarıda, il genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışla ilgili meydana gelebilecek sel ve su baskanıları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Valilik açıklamasında, "Salı günü öğleden sonra ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların kuzey ve batı ilçelerimizde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

İstanbul ve Ankara için saat verildi Peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, (Tokat, Ordu, Giresun hariç) Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların, İstanbul ve Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Isparta ve Toroslar Mevkii ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun (Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve İskenderun Körfez çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Osmaniye ve Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere Eskişehir çevrelerinin, Yozgat, Sivas çevreleri hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ve güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Tokat, Ordu, Giresun hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.