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Yerel Ankara Valisi Vasip Şahin'den o sürücülere teşekkür
Yerel

Ankara Valisi Vasip Şahin'den o sürücülere teşekkür

Ulus Osmanlı Kavşağı'ndaki denetime katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, emniyet kemeri kullanan sürücülere teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:02:00 -
Ankara Valisi Vasip Şahin'den o sürücülere teşekkür

Ankara Valisi Vasip Şahin, emniyet kemeri kullanımının önemine işaret ederek, "Trafik kazalarında neredeyse yüzde 60'a yakın zararı azaltıcı, ölümleri azaltıcı bir faydası var. Dolayısıyla tüm sürücülerimizin ve araçlarımızda seyahat eden yolcularımızın bu konuda farkındalığının çok ciddi artırılması gerekiyor." dedi.

Trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Ankara'da çok sayıda noktada emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Ulus Osmanlı Kavşağı'ndaki denetime Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı. Kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin trafik kemeri takıp takmadığını kontrol eden Şahin, kampanya hakkında bilgi vererek, kemer takan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Denetimler sırasında AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Şahin, İçişleri Bakanlığının özellikle trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları ve yaralanmaların asgariye çekilebilmesi için ciddi bir gayret sarf ettiğini söyledi.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının bu etkinliklerden biri olduğuna işaret eden Şahin, amaçlarının emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalığı artırmak olduğunu ifade etti.

Türkiye genelindeki kampanya kapsamında, Ankara'da da çeşitli noktalarda kaymakamların, emniyet müdürü, şube müdürlerinin, jandarma komutanının ve onların bağlı komutanlıklarının katıldığı etkinlikler düzenlendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarında neredeyse yüzde 60'a yakın zararı azaltıcı, ölümleri azaltıcı bir faydası var. Dolayısıyla tüm sürücülerimizin ve araçlarımızda seyahat eden yolcularımızın bu konuda farkındalığının çok ciddi artırılması gerekiyor.

Acıları yaşamayalım. Ne aileler ne toplum yaşasın. Bunun aynı zamanda milli servete de zararı oluyor. Tabii bu en son düşünülecek şey ama nihayetinde toplumsal bir kaybımız oluyor. Onun için canlarımızı yitirmeyelim, emniyet kemerine biraz daha fazla önem verelim."

Denetimlerde sürücülerin tamamına yakınının emniyet kemeri taktığı görüldü.

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