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Aktüel

Ankara Valisi Şahin: “80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık”

Ankara Valisi Vasip Şahin, “80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık” dedi.

2020-04-21 22:24:36 -
Ankara Valisi Şahin: “80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık”

Ankara Valisi Vasip Şahin, “80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık” dedi.


Vali Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Valiliği olarak 80 bin ihtiyaç sahibi ailemize yardım kolilerimizi ulaştırmaya başladık. Bağışçılarımıza, görevlilerimize, gönüllülerimize gönülden teşekkürler” dedi.


Ankara Valiliğince il merkezi ve 25 ilçeyi kapsayan gıda yardımı kampanyası başlatılmıştı.

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