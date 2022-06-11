  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı
Gündem

Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı

Ankara Valiliği, sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 19:03:00 -
Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yağışlı havanın bu gece yarısından sonra etkili olmaya devam etmesi, 12 Haziran Pazar günü sabah saatlerinden itibaren de Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Ankara'da aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Ankara Valiliği'nden sağanak yağışla ilgili yeni uyarı geldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23