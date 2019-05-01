Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. ÖSYM üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Ankara Üniversitesi taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Ankara Üniversitesi taban puanları 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, Ankara Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları 2019. Ankara Üniversitesi sıralama 2019, Ankara Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Ankara Üniversitesi başarı sıralaması 2 yıllık, Ankara Üniversitesi yüzdelik dilimleri, Ankara Üniversitesi tıp fakültesi yüzdelik dilim, Ankara Üniversitesi diş hekimliği fakültesi yüzdelik dilim haberleri...

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Ankara Üniversitesi bölümleri

Alman Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Antropoloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Arap Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Arap Dili ve Edebiyatı(KKTC Uyruklu)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Astronomi ve Uzay Bilimleri

(Fen Fakültesi)

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyoloji(İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Bulgar Dili ve Edebiyatı(Bulgarca)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Coğrafya

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı(KKTC Uyruklu)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dilbilim

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik(Fakülte)

(Hemşirelik Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Eczacılık(İngilizce)

(Eczacılık Fakültesi )

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Ermeni Dili ve Kültürü(Ermenice)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Fars Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Felsefe

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Felsefe(İngilizce)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Fizik Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Fransız Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Halkbilim

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Hemşirelik Fakültesi)

Hindoloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Hititoloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

Hungaroloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

İktisat

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat(İngilizce)

(İlahiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

İspanyol Dili ve Edebiyatı(İspanyolca)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

İstatistik

(Fen Fakültesi)

İşletme

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İtalyan Dili ve Edebiyatı(İtalyanca)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

İtalyan Dili ve Edebiyatı(İtalyanca) (KKTC Uyruklu)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Japon Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Jeofizik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Jeoloji Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya(İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Klasik Arkeoloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Kore Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Latin Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Maliye

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Matematik

(Fen Fakültesi)

Matematik(İngilizce)

(Fen Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Ortez-Protez(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Ziraat Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı(KKTC Uyruklu)

(Ziraat Fakültesi)

Polonya Dili ve Kültürü(Lehçe)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Psikoloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (KKTC Uyruklu)

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Sinoloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Su Ürünleri Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Su Ürünleri Mühendisliği(İngilizce)

(Ziraat Fakültesi)

Sümeroloji

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Süt Teknolojisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

(Ziraat Fakültesi)

Tarımsal Yapılar ve Sulama

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Tarih Öncesi Arkeolojisi

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Tıp(İngilizce)

(Tıp Fakültesi )

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

(Ziraat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Urdu Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)

Veterinerlik(İngilizce)

(Veteriner Fakültesi )

Yunan Dili ve Edebiyatı

(Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Medipol Üniversitesi bölümleri

Bankacılık ve Sigortacılık(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Bankacılık ve Sigortacılık(Fakülte)(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Dil ve Konuşma Terapisi(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği(%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Ebelik(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Ebelik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Eczacılık(%25 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(%50 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(Burslu)

(Eczacılık Fakültesi )

Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Gazetecilik(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hukuk(%25 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Burslu)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Ücretli)

(Hukuk Fakültesi )

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı(İngilizce) (Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Medya ve Görsel Sanatlar(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Mimarlık(%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Odyoloji(Fakülte)(%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Okul Öncesi Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Ortez-Protez(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ortez-Protez(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Psikoloji(%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Yüksekokul)(%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Sosyal Hizmet(Yüksekokul)(Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Tıp(%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(Burslu)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(İngilizce) (Burslu)

(Uluslararası Tıp Fakültesi)

Tıp(Ücretli)

(Tıp Fakültesi )

Uluslararası Lojistik Yönetimi(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Lojistik Yönetimi(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Lojistik Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Lojistik Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim(%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim(Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019