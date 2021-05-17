Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 45 “sürekli işçi” alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam etmek üzere Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri, Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni branşlarında 45 sürekli işçi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/05/2021 – 24/05/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilecek.
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