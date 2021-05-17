  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Yarın gece sona eriyor
İran'da son korona bilançosu açıklandı
10 bin doları gasp edilen turist gözyaşlarına boğuldu
Zonguldak'taki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ekonomi Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Ekonomi

Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 45 “sürekli işçi” alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:15:00 -
Ankara Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Hastanelerinde istihdam etmek üzere Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri, Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni branşlarında 45 sürekli işçi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/05/2021 – 24/05/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye bakanlık açıklaması: Neden verilmesin
Siyaset

CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye bakanlık açıklaması: Neden verilmesin

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak içinde olan CHP'nin milletvekili Gürsel Tekin, iktidar olmaları durumunda HDP'li isimle..
1072,6 kilo 'Captagon' hapı yakalandı
Gündem

1072,6 kilo 'Captagon' hapı yakalandı

İskenderun Limanı'ndaki aramada 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap yakalandı.
Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek
Spor

Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek

Amerikalı Christopher Lovejoy ve WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın karşı karşıya geldiği maçta Charr, rakibini yenilgisiz nakavt e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay