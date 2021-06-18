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Ekonomi Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi, Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitenin akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 14:11:00 -
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Adayların müracaatları 18.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre zarfında Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru/) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

Adaylar elektronik ortamda  müracaat  edecekleri  başvuru  dosyalarını  hazırlarken  “Akademik  Personel  Alımı  Başvuru  Ekranı  Yardım Dokümanı” başlıklı https://pbs.ankara.edu.tr/ adresinde yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

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