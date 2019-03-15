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Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden omuz omuza FETÖ propagandası

Ankara Tabip Odası'na bağlı Ses Ankara Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ propagandası yaparak; FETÖ'den ihraç edilen sağlık çalışanlarına hukuksuzluk yapıldığını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 17:38

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Ankara Tabip Odası'na bağlı Ses Ankara Şubesi tarafından, Hacettepe Üniversite Hastanesi'nin bahçesinde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı. Gergerlioğlu konuşmasında FETÖ'den ihraç edilen sağlık çalışanlarına değinerek; "Sağlık camiasından binlerce hekim arkadaşımız; sorgusuz sualsiz, yargısız infazlarla ihraç edildiler. Hukuki bir kriter olmaksızın başvuruları da reddediliyor. Özelde çalışmalarının da önüne geçilmeye çalışıldı. Şu anda yine buna benzer engellemeler yapılıyor. KHK'lı doktorların çeşitli kurslara katılımı engelleniyor. Onlara Kamu çalışanı olma şartı getiriliyor. Bu hekimler zaten kamu çalışanı olmadıklarından farklı bir alternatif aramak için bu kurslara katılmak istiyorlar" dedi.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç da konuya ilişkin açıklamasında HDP'li Gergerlioğlu'nu destekleyerek; "Bir hukuk devletinde eğer bir kişinin suçu varsa hukuki yolları takip edersiniz ve cezası neyse uygularsınız ama sadece bir günde bir kararnamae çıkartarak insanların işlerine son vermek hukuki bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:38
  1. Ankara Tabip Odası
  2. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu

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