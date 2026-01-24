Ankara su kesinti saatleri 24 Ocak Cumartesi

Ankara’da su kesintileri devam ediyor. Günlük planını buna göre yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren “Hangi ilçelerde kesinti var?” sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Ankara’da bugün su kesintisi var mı?

Ankara’da bugün bazı mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. Kesintiler, ASKİ’nin açıklamasına göre planlı ve plansız çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor.

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.01.2026 22:25:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKOM MAHALLESİ SUADİYE ÇADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 1000 LİK ÇELİK BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: karşıyaka mahallesi pamuklar mahallesi anadolu mahallesi yukarı yahyalar mahallesi ergenekon mahallesi esentepe mahallesi serhat mahallesi çarşı mahallesi güventepe mahallesi burç mahallesi yunus emre mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.01.2026 22:15:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 20:00:00

Detay: yenimahalle ilçesi ergenekon mahallesi suadiye caddesi içerisinde bulunan Q1000lik çelik boru arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: keçiören ilçesi geneli

KAZAN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.01.2026 08:20:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 23:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ İSTANBUL YOLU ÇAMLIDERE 2200 LÜK İMALAT HATTI ÇALIŞMASINDA 200 LÜK DUKDİL BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLSİ,SARAY BAYRAKTAR CAD, AKSOY CAD BAĞLI CAD SOKAKLAR

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.01.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ İSTAMBUL YOLU ÇAMLIDERE 2200 LÜK İMALAT HATTI ÇALIŞMASINDA 200 LÜK DUKDİL BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SUSUZ KÖYÜ VE DEMPA SANAYİ SİTESİ

ETİMESGUT

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.01.2026 09:45:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 21:00:00

Detay: Yeni Mahalle İlçesi Susuz Mahallesi İstanbul Yolu Ø2200 Çamlıdere İçme Suyu İmalat Hattı Çalışmasında Ø200 lük Duktil boru arızası nedeniyle Etimesgut İlçesi Göksu Mahallesi Bir kısmında basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilir. Bilgilerinize sunarız.

Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi Bir Kısmı