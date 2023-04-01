  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Omuz omuza namaz kıldınız bunlar nasıl iftira! Davayı satan Şener’den skandal sözler

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın ‘Özür dile Akşener’ tweetine Kılıçdaroğlu’ndan beğeni!

CHP'den seccadeye saygısızlığa ilişkin açıklama geldi! Sebep "kalabalıkmış"

YSK'ya vurmayan bir o kalmıştı! Öyle bir şey söyledi ki

Yılmaz Özdil'den CHP'ye çok ağır sözler!

İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Teravih namazında baskın! 1 Filistinli şehit oldu

Rusya yüzlerce acenteyi Antalya’ya topladı! Konsept hizmeti olacak: Hedef 1 milyon yolcu

AK Partili Dağ'dan Meral Akşener'e 'saldırı' tepkisi! 'Utanan, özür dileyen olmayacağını biliyoruz'

İlyas Salman TKP'den aday oldu! Yeşilçam artığının vaadi: Halkın soytarısı olacağım

Bakan Soylu: Hatay daha güzel bir şehir olacak
Gündem Ankara-Sivas yüksek hızlı tren için "yüksek gerilim" uyarısı!
Gündem

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren için "yüksek gerilim" uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-04-01 10:41:00 - 2023-04-01 11:46:58
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren için "yüksek gerilim" uyarısı!

TCDD Genel Müdürlüğü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimleri için yüksek gerilim uyarısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine, 3 Nisan Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren, 27 bin 500 volt gerilim verileceği ifade edildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım
Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

Gündem

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı
Tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı

Yerel

Tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatıldı

Hızlı tren hattı projesi çalışmalarında bulundu! Hemen koruma altına alındı
Hızlı tren hattı projesi çalışmalarında bulundu! Hemen koruma altına alındı

Gündem

Hızlı tren hattı projesi çalışmalarında bulundu! Hemen koruma altına alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet Geliyor

Millet korkudan bu iktidarin yaptigi rayli sistemler de trenlerle seyahat etmek istemiyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23