Ankara Sanayi Odası 57 yaşında

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, odanın, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.



Özdebir, ASO'nun kuruluşunun 57. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Ankara'nın, eskiden beri sahip olduğu savunma sanayisindeki üstünlüğünü pekiştirmenin yanı sıra sağlık teknolojileri, iş ve inşaat makineleri imalatında da atılım yaparak üst sıralara yerleştiğini ifade etti.

ASO'nun 57 yıllık tarihinde hem başkent hem de ülke sanayisinin çok önemli mesafeler katettiğine dikkati çeken Özdebir, "Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara sanayisinin, Türkiye'nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olduğunu belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Ankara, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından önem arz eden bir yapı sergiler hale gelmiştir. Sahip olduğu 119 Ar-Ge merkezi, 42 tasarım merkezi, 8 teknoloji geliştirme bölgesi ve 13 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir."

- "ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacağız"

Ankara'nın ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una ev sahipliği yaptığını bildiren Özdebir, "Üretiminin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara, Türkiye'de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara'nın teknolojik seviyesinde iş makineleri sektörünün kritik önemde olduğuna işaret eden Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalnızca yarattığı katma değerle değil, aynı zamanda ileri ve geri bağlantılarıyla iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Öte yandan Ankara, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl 40'a yakın firmayla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde de ülkemizdeki 44 firmanın 21'i ASO üyesidir."

ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını, "Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine" hedefine ulaşmak ve Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için bütün güçleriyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Özdebir, "ASO'nun kuruluşunda emeği geçen ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.



