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Aktüel

Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır."

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:36:11 -
Ankara Sağlık Müdürlüğü: "Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır."
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