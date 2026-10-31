Ankara Mamak'ta mahalle muhtarı, 19 yaşındaki kızını ve Ercan O.'yu tabancayla öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde mahalle muhtarı B.K., 30 Ekim akşamı Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde 19 yaşındaki kızı Elif K.'yi ve kızının birlikte yaşadığı öne sürülen 53 yaşındaki evli Ercan O.'yu tabancayla vurarak öldürdü. B.K. olayın ardından polise teslim oldu ve gözaltına alındı.

İddialara göre B.K., yaklaşık bir ay önce evden ayrılan kızının, evli olan Ercan O. ile ilişkisi olduğunu ve onunla birlikte yaşadığını öğrendi. Kızının yaşadığı eve giden B.K. ile Ercan O. arasında kavga çıktı; kavganın alevlenmesi üzerine B.K. tabancasıyla kızına ve erkek arkadaşına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Elif K. ile Ercan O.'nun cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Aynı dükkanda kuaförlük yaptığı aktarılan eşinin ise söz konusu ilişkiyi öğrendikten sonra Ercan O.'yu terk ettiği ve evini ayırdığı öğrenildi. Elif K.'nin bir markette çalıştığı aktarıldı.

İlk savunma: "Niyetim konuşmaktı"

B.K.'nın ilk savunmasında amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu niyetle gittiğini, Ercan O.'nun kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.

"Sakın karışma namus cinayeti"

Esnaflardan Kaan Taştan, silah seslerini duyunca ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığını ve elinde silah bulunan saldırganla karşılaştığını söyledi. Taştan, zanlının kendisine "Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum" dediğini, ardından ileriye doğru yürümeye başladığını aktardı.

Olay yerine gittiğini anlatan Taştan, "Bir erkek ve bir kadın kanlar içerisinde yatıyordu. Adam hareketsizdi. Kadın biraz hareket edebiliyordu. Sağlık ekiplerini aradık. O sırada kadın da öldü" diye konuştu. Taştan, kadının hamile olduğunun söylendiğini de aktardı.

Komşulardan Ebubekir Aydın ise birkaç el silah sesi duyduğunu belirterek şunları anlattı: "Geldiğimde adamla kadını yerde yan yana gördüm. Namus cinayeti olduğunu söylediler. Saldırganın vurduğu adam o anda hayatını kaybetmiş. Çok fazla kan vardı. Ensesinden vurulmuştu. Yanındaki kız vurulmamak için çabalamış biraz. Ortam çok kalabalıktı."

Ercan O.'nun yakınları ve eşi, konuyla ilgili konuşmak istemediklerini ifade etti. Elif K.'nin hamile olup olmadığının ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.