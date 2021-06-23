Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar bütçelerini ayarlayabilmek için şimdiden kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Ankara’da bu sene kurbanlıklar kaç liradan satılacak?

Ankara kurban fiyatları güncel |Ankara kurban pazarları kuruldu mu?

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala pek çok kişi kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurbanlık pazarları bu yılda koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kurulacak. Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Ankara’da hayvan pazarları kurulmaya başladı.

Büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogramı 26-30 lira, küçükbaş canlı kilogram fiyatı ise 32-34 lira arasında değişiyor. Vakıflar, dernekler kurban bağışı için 900 ile 1.800 lira arasında değişen rakamlar talep ediyor. Kurban pazarlarının yanı sıra zincir marketlerde de kurbanlık kesimleri oluyor. Bu marketlerde ise kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 1900 ila 2100 lira arasında değişiyor. Marketler kurbanlıklar için 9 taksit imkanı sunuyor.

Geçen yıla oranla fiyatlara yüzde 20-30 oranında zam yapıldı. Bunun sebebini besiciler maliyetlerinin son dönemde yüzde 100 artığını yem fiyatlarının son altı ayda 80 liradan 165 TL'ye yükseldiğini ifade ediyor.