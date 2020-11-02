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Spor Ankara kulüpleri, Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı
Spor

Ankara kulüpleri, Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:21:21 -
Ankara kulüpleri, Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın basketbol kulüpleri Türk Telekom, OGM Ormanspor ve BOTAŞ, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun değerli ismi Yalçın Granit'in vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

OGM Ormanspor Kulübünün paylaştığı mesajda "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Granit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

BOTAŞ Spor Kulübü de sosyal medya hesabından, "Türk basketbolunun efsanelerinden Yalçın Granit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Basketbol camiasının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

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