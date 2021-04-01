‘Ankara kültür ve sanatın da başkenti olacak’

Baran, ATO Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde sanatın rolünün büyük olduğunu aktardı. Ankara ekonomisinde savunma sanayisi, sağlık, medikal ve eğitimin çok önemli yer tuttuğuna işaret eden Baran, “Tüm bu sektörlerin yanı sıra Ankara’nın kültür ve sanatın da başkenti olması için önemli bir gayretin içerisindeyiz. Bu şehre kültürün de sanatın da katkısını biliyoruz. Sanatın en az ekonomi kadar önemli olduğunu, hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağladığını bilerek çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Çamlıdere’nin höşmerim tatlısına kısa süre önce coğrafi işaret tescili aldıklarını, “Ankara tiftiği”, “Ankara balı” ve “andezit (Ankara) taşı” ile ilgili tescil sürecinin devam ettiğini aktaran Baran, “Ankara’nın coğrafi işaretler konusunda gelişimini destekliyoruz. Biz coğrafi işaret tescili almış ürünleri de sanat eserine benzetiyoruz. Onları alıyor, belirli bir standartta üretimini sağlıyor, ihracatını ve satışını bu yolla yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.