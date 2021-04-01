  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ‘Ankara kültür ve sanatın da başkenti olacak’
Ekonomi

‘Ankara kültür ve sanatın da başkenti olacak’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın kültür ve sanatın da başkenti olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:00:00 -
‘Ankara kültür ve sanatın da başkenti olacak’

Baran, ATO Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde sanatın rolünün büyük olduğunu aktardı. Ankara ekonomisinde savunma sanayisi, sağlık, medikal ve eğitimin çok önemli yer tuttuğuna işaret eden Baran, “Tüm bu sektörlerin yanı sıra Ankara’nın kültür ve sanatın da başkenti olması için önemli bir gayretin içerisindeyiz. Bu şehre kültürün de sanatın da katkısını biliyoruz. Sanatın en az ekonomi kadar önemli olduğunu, hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağladığını bilerek çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.  Çamlıdere’nin höşmerim tatlısına kısa süre önce coğrafi işaret tescili aldıklarını, “Ankara tiftiği”, “Ankara balı” ve “andezit (Ankara) taşı” ile ilgili  tescil sürecinin devam ettiğini aktaran Baran, “Ankara’nın coğrafi işaretler konusunda gelişimini destekliyoruz. Biz coğrafi işaret tescili almış ürünleri de sanat eserine benzetiyoruz. Onları alıyor, belirli bir standartta üretimini sağlıyor, ihracatını ve satışını bu yolla yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı dizisinden kötü haber!
Medya

Gönül Dağı dizisinden kötü haber!

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda kötü bir gelişme yaşandı.
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Elimi taşın altına koydum' diyerek açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Elimi taşın altına koydum' diyerek açıkladı

Altın fiyatlarındaki gidişat normal bir seyir gösterirken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geliyor. Stratejist, ekonomist Rıdvan Baştürk, a..
Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Dünya

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi

Arap koalisyonu, Yemen'de Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampası imha edildiğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay