Ankara kulislerini sallayan iddia! Erdoğan'dan AK Partililere İYİ Parti talimatı

Yeni partilerin kurulmasına kısa bir süre kala, ittifak tartışmaları gündemden düşmüyor. İYİ Parti'nin HDP desteği nedeniyle Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na dahil olacağı konuşulurken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti için talimat verdiği iddia edildi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Erdoğan'ın AK Partililere, İYİ Partili belediye başkanları için talimat verdiğini iddia etti.

Takan, Twitter hesabından şunları yazdı:

"AKP’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kamptan da neşeli kulisler geliyor. Erdoğan, "muhalif belediyeler üzerinde çalışın" talimatı vermiş. İYİ Parti’ye özel ilgi gösterip, "İYİ Partili belediyelerin bize katılmasını sağlayın" demiş. Bakalım, Akşener ile Ağıralioğlu ne yapacak?"