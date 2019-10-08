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Ankara kulislerini sallayan iddia! Erdoğan'dan AK Partililere İYİ Parti talimatı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere, İYİ Partili belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmalarını sağlaması için talimat verdiğini iddia etti.

08 Ekim 2019 Salı 13:14
Ankara kulislerini sallayan iddia! Erdoğan'dan AK Partililere İYİ Parti talimatı

Yeni partilerin kurulmasına kısa bir süre kala, ittifak tartışmaları gündemden düşmüyor. İYİ Parti'nin HDP desteği nedeniyle Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na dahil olacağı konuşulurken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti için talimat verdiği iddia edildi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Erdoğan'ın AK Partililere, İYİ Partili belediye başkanları için talimat verdiğini iddia etti. 

Takan, Twitter hesabından şunları yazdı: 

"AKP’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kamptan da neşeli kulisler geliyor. Erdoğan, "muhalif belediyeler üzerinde çalışın" talimatı vermiş. İYİ Parti’ye özel ilgi gösterip, "İYİ Partili belediyelerin bize katılmasını sağlayın" demiş. Bakalım, Akşener ile Ağıralioğlu ne yapacak?"

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:14
  1. Ankara
  2. Ahmet Takan
  3. Abdullah Gül
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Meral Akşener
  6. İYİ Parti
  7. Erdoğan'dan iyi parti talimatı

YORUM YAZ

  • Ali GülerAli Güler1 dk önce
    Hani iyi partililer fetocuydu 
  • 15 TEMMUZ15 TEMMUZ16 dk önce
    iyi partinin eline belediyemi var ak partiye geçsin

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