Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta başladı. Alınan kararla illerin risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanıyor. Başkent’in risk durumunun değişip değişmediği de merak konusu. Peki, Ankara’da yasaklar dönecek mi?

Ankara korona yasakları dönecek mi? Ankara güncel risk durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü haftalık korona vaka tablosunu açıkladı. Ankara’da her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 107,99 olarak açıklandı. Haftalık vaka sayısı açıklansa da risk haritası güncellenmedi. Halen 1 Mart’ta açıklanan risk haritasına göre kısıtlamalar uygulanıyor. Risk haritasının kabine toplantısının ardından güncellenmesi bekleniyor. Bir sonraki kabine toplantısının 30 Mart’ta yapılacağı gelen haberler arasında.

1 Mart’ta açıklanan risk haritasında Ankara orta renkli yani sarı iller arasındaydı. Ancak son dönemdeki vaka artışı devam ederse Ankara’nın renginin kırmızı olarak güncellenmesi bekleniyor.