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Spor Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:13:36 -
Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik heyetten bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde uygulanan rutin Kovid-19 PCR testlerinde, teknik heyetimizden bir kişide pozitif sonuca rastlanmıştır. Antrenörümüz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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