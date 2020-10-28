Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 8. haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Keçiören Aktepe Tesisleri’nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.