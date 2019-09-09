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Ankara Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ilan yayınladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
Ankara Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında ilan yayınladı.


Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı için toplam 25 milyon lira tutarında hibe desteği kullandıracağını açıkladı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde 10 milyon lira hibe ayrıldı. Programa sağlanacak asgari ve azami destek miktarı asgari tutar için 25 bin lira, azami tutar için 500 bin lira olarak belirlenirken, oranlar ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25 ve 90, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25 ve 50 aralığında olacak. Projeye işletmeler (mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler), il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, meslek yüksekokulları, mesleki eğitim merkezleri, diğer kamu kurumları (yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları) başvurabilecek. Programa internet üzerinden 22 Kasım saat 23.50’ye kadar başvuru yapılabileceği, taahhütname son teslim tarihinin ise 29 Kasım saat 17.00 olduğu belirtildi.


Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde ise 8 milyon lira hibe ayrıldı. Programa sağlanacak asgari tutar 100 bin, azami tutar ise 1 milyon lira olarak belirlenirken, oranlar ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25 ve 90, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25 ve 50 aralığında olacak. Projeye mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, üniversiteler, kooperatifler ve birlikler katılabilecek. Programa internet üzerinden 29 Kasımsaat 23.50’ye kadar başvuru yapılabileceği bildirilirken, taahhütname son teslim tarihi 6 Aralık saat 17.00 olarak aktarıldı.


Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı çerçevesinde 7 milyon lira hibe ayrıldı. Programa sağlanacak asgari tutar 100 bin, azami tutar ise 400 bin lira olarak belirlenirken, oranlar ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25 ve 90, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25 ve 50, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri için yüzde 25 ve 75 aralığında olacak. Projeye sivil toplum kuruluşları, işletmeler (sosyal işletmeler), kooperatifler, birlikler, üniversiteler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) katılabilecek. Programa internet üzerinden başvuru yapacakların 29 Kasım saat 23.50’ye kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilirken, taahhütname son teslim tarihi 6 Aralık saat 17.00 olarak kaydedildi.


Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamına www.ankaraka.org.tr ve www.sanayi.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek. Programlar hakkındaki sorular ve teklifler internet üzerinden yapılacak son başvuru tarihlerinden 20 gün öncesine kadar elektronik posta ile [email protected] adresine gönderilebilecek. Başvurular, www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ajansa teslim edilecek. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmeyecek ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilecek.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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