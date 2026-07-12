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Yerel Ankara Kalesi çevresinde ot yangını
Yerel

Ankara Kalesi çevresinde ot yangını

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Ankara Kalesi çevresinde ot yangını

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ankara Kalesi’nin etrafındaki otluk alanda meydana geldi.

Bölgede dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yangın, Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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