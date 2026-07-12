Ankara Kalesi çevresinde ot yangını
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Ankara Kalesi’nin etrafındaki otluk alanda meydana geldi.
Bölgede dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yangın, Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.