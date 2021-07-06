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Seyahat Ankara-İstanbul hattı Ekspres YHT seferleri nereden geçecek? Ekspres YHT seferleri ne zaman başlayacak?
Seyahat

Ankara-İstanbul hattı Ekspres YHT seferleri nereden geçecek? Ekspres YHT seferleri ne zaman başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçilmesi kararı alındığını ve bu çerçevede demir yolu yolcu taşımacılığında da bazı düzenlemeler yapıldığını açıkladı. Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerinin de başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerlerine ilişkin bilgilere verdi. Peki Ekspres YHT seferleri ne zaman başlayacak? Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferleri nereden geçecek? Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferleri kaç saat sürüyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 12:03:00 - 2021-07-06 12:05:25
Ankara-İstanbul hattı Ekspres YHT seferleri nereden geçecek? Ekspres YHT seferleri ne zaman başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite işletilen YHT'lerde seferlerin, Kurban Bayramı tatili öncesinde 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacağı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

Ekspres YHT seferleri ne zaman başlayacak?

"Günlük sefer sayılarının Ankara-İstanbul-Ankara hattında 10'dan 14'e, Konya-İstanbul-Konya hattında 4'ten 6'ya, Ankara-Konya-Ankara hattında 8'den 10'a, Ankara-Eskişehir-Ankara hattında 4'ten 6'ya yükseltildi. Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri ve gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmeleri için tüm parkurlardaki YHT seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı."

Ankara-İstanbul hattı Ekspres YHT seferleri nereden geçecek?

Ankara-İstanbul hattında Ekspres YHT seferlerinin de başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, "Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz'da saat 06.00'da hareket edecek ilk YHT 'ekspres' olacak. Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak. Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." ifadelerini kullandı.

Ankara-İstanbul hattı ekspres YHT seferleri kaç saat sürüyor?

YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat sürelerinin önemli oranda düştüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, "YHT artı otobüs" bağlantısıyla YHT Ankara-Bursa hattında seyahatin 4 saate, Konya-Bursa YHT hattında 4 saat 15 dakikaya, Ankara-Karaman hattında 3 saat 35 dakikaya ve İstanbul-Karaman hattında 6 saat 55 dakikaya indiğini bildirdi. YHT sefer saatleri için tıklayın

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