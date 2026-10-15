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Yaşam Bu seferki film değil gerçek! Oteli sel vurdu o saçını taradı
Yaşam

Bu seferki film değil gerçek! Oteli sel vurdu o saçını taradı

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Antalya’da şiddetli yağış sebebiyle 5 yıldızlı bir otelin bir bölümünü su basarken, piyano çalan çalışan performansına ara vermedi. Piyanistin bu davranışı akıllara “Köy yanarken deli saçını tararmış” sözünü getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanı olumsuz hava koşullarıyla boğuşuyor. Sağanağın etkili olduğu illerden biri de Antalya… Söz konusu kentte kameralara yansıyan bir görüntü ise akıllara Titanic filmini getirdi…

Titanic filminden parçalar çaldı

Antalya'da dün meydana gelen şiddetli yağmurda 5 yıldızlı otelin bir bölümünü su bastı. Otelin bir bölümünün su aldığını fark ettiği sırada piyano çalmakta olan çalışan, çevresindeki telaşa rağmen performansını sürdürdü. Misafirlerin isteği üzerine Titanic filminden parçalar ve Game of Thrones dizisinin müziğini çalan piyanist, otelde yaşanan gerginliğin ortasında misafirlere keyifli anlar yaşattı. Piyano performansı kısa sürede misafirlerin ilgisini çekerken, görüntüler Titanic filmini akıllara getirdi. Yağışın ardından oteldeki suların tahliye edildiği ve çalışanların işlerine döndüğü öğrenildi.

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