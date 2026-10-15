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‘Dur’ ihtarına uymadı: 380 bin TL ceza yedi!

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AA Giriş Tarihi:

‘Dur’ ihtarına uymadı: 380 bin TL ceza yedi!

Yozgat’ta polisin “dur” ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücüye 380 bin lira para cezası kesildi.

#1
Foto - ‘Dur’ ihtarına uymadı: 380 bin TL ceza yedi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir sürücünün çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

#2
Foto - ‘Dur’ ihtarına uymadı: 380 bin TL ceza yedi!

Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu Yukarı Nohutlu Mahallesi Yurt Caddesi'nde durduruldu.

#3
Foto - ‘Dur’ ihtarına uymadı: 380 bin TL ceza yedi!

Sürücüye, "dur" ihtarına uymamak, alkol ölçümünü reddetmek, sürücü belgesini göstermemek, yüksek sesle müzik dinlemek ve kara yolunda kişilerin huzur ve rahatını bozmak ihlallerinden toplam 380 bin lira idari ceza kesildi.

#4
Foto - ‘Dur’ ihtarına uymadı: 380 bin TL ceza yedi!

Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.

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