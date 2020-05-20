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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:40:52 -
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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