Ankara için flaş iddia! Melih Gökçek'in oğlunu bu yüzden reddetmişler

Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapanMelih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'metal yorgunluğu' gerekçesi ile görevinden istifa etmişti. Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin adaylığını önce desteklemiş sonra ise destek mesajlarını silmişti.

Oğlu Osman'ın aday gösterilmesini bekledi

Kendisinin aday olamayacağı kesinleşen Gökçek'in, oğlu Osman için Ankara'da ilçe belediye başkan adaylığı istediği de kulislere yansımıştı.

Melih Gökçek’in, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile yaşadığı gerginlik aday tanıtım toplantısında somut bir nitelik kazandı. Gökçek, Ankara adaylarının tanıtıldığı toplantıya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem davetiyeyle hem de sözlü olarak çağrılan Melih Gökçek’in törene katılmaması, oğlu Osman için beklentisinin karşılık görmemesine bağlandı.

AK Parti adayı Özhaseki'ye tavsiye: Gökçek'ten uzak dur

Ekim 2017’de 24 yıllık görevini bırakmak zorunda kalan Gökçek’in, oğlu Osman için bir başkanlık istediği kulislere yansımıştı. Siyaset kulislerinde Gökçek’in, AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan kendisini telefonla arayarak törene davet eden görevliye, “Osman’ın aday olmadığı yere mi çağırıyorsunuz beni!” minvalinde bir cümleyle tepki gösterdiği konuşuluyor.

Öte yandan ilçe belediye başkan adaylarını belirlemede Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş yetki tanıdığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde kulislere yansıyan bir başka bilgiye göre de Özhaseki'ye Gökçek'ten uzak durması tavsiye edildiği konuşuldu.

Osman biraz pişsin

AK Parti’de Osman Gökçek’in adaylığına itiraz eden isimlerin, “Bir getirirse üç götürür” şeklinde yorum yaptıkları da konuşulanlar arasında. Melih Gökçek’in ortaya çıkan durum karşısında öfkelendiğini gören AK Partililerin ise kendisine “Osman siyasette biraz daha pişsin, olgunlaşsın, daha sonra mutlaka değerlendirilir” dedikleri ifade ediliyor.

(Milli Gazete)