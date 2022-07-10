Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Başkent’te gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu 10 Temmuz | Ankara'da hava nasıl olacak?

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte akşam başlayan kuvvetli yağışın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi'nde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yol kenarında yağışın durması için kontak kapattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolda kalan bir aracı iterek sudan çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Konya'nın kuzey ve batısı, Yozgat, Kırşehir, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

10.07.2022 Pazar günü Ankara, Bolu, Karabük,Çankırı ve Bartın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde azalacağı, doğu bölgelerde biraz artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.