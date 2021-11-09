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Ankara hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Ankara yarın hangi yollar kapalı? Ankara'da bazı yollar 10 Kasım Çarşamba günü trafiğe kapalı olacak. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 22:04:00 -
Ankara hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

10 Kasım Çarşamba günü Ankara’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, hangi yollar trafiğe kapalı?

Ankara hangi yollar trafiğe kapalı? Ankara trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başkentte bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

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