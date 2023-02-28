Ankara fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte Ankara fay hattı haritası

Ankara’da Bağlıca’dan Yapracık’a doğru uzanan bir fay var. Haritada dikkat çeken ise Ankara ve çevresinde fayı simgeleyen sadece tek bir çizgi olması.

Bağlıca’dan Yapracık’a kadar uzandığı görülen fayın olduğu bölgede; Ümitköy, Yaşamkent, Konutkent ve Koru semtleri yakın çevrede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’nın Kale adı verilen yeni binası ile Genelkurmay Başkanlığı’na ev sahipliğini yapacak inşaat da yer alıyor.

ŞÜPHELİ OLARAK İŞARETLENMİŞ!

Dikkat çeken bir başka detay da fay haritada ‘kuvaterner’ olarak işaretlenmiş ‘kuvaterner’ demek ise fayın şüpheli olduğu anlamına geliyor.

HALK İNANAMADI! ‘YOK CANIM OLUR MU ÖYLE ŞEY’

Bölgede yaşayan halk ise Show Haber muhabirlerine şu açıklamalarda bulundu:

Yok canım olur mu öyle bir şey! Şok oldum inanın güveniyorduk Ankara’ya. Biz Haymana’da olduğunu biliyorduk fay hattının

Aktif fay mı çıkmış? Evimizi sağlam diye biliyoruz. Bağlıca genelde villa bölgesi iki katlı yapıların çok olduğu bir bölge çok katlı binalar yeni yapılanlar.

Fay hattının geçtiğini söylüyorlar. Bursa’ya taşınmayı düşünüyorum. Oradaki evim çok sağlam çünkü.

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