Ankara Eczacı Odasından Bakan Koca’ya açık mektup

Ankara Eczası Odası, eczacılık mesleğinin yarınlara taşınması için, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açık bir mektup ilettiklerini açıkladı.

Ankara Eczacı Odasınca yapılan açıklamada, eczacı kâr oranlarının Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğe göre belirlendiği belirtilerek, “2007’den günümüze kadar geçen süreçte ilaç fiyatları Avro kuruna bağlı olarak artış göstermiş, eczacı kârlılık baremleri ise sabit kalmıştır. Bu durum eczacı kârlılıklarını azaltarak ülkemizde hizmet veren tüm eczane eczacılarını zor durumda bırakmıştır. Kademesi artan ilaç sayısı her geçen gün artmakta, bu durum eczacının kâr oranını azalmakta, azalan eczacı kârı ilaç sanayine kâr olarak yansımaktadır. Yani, ilaç fiyatları arttıkça eczacılarımız kaybetmekte, sadece ilaç sanayi kazanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Eczacıların kârlılığının düşerken Sosyal Güvenlik Kurum ile yaptıkları iskonto oranlarının da her geçen gün artığının vurgulandığı açıklamada, “Ankara Eczacı Odası olarak, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğde yer alan eczacı kâr oranlarının günden güne eriyerek, mesleğimizin geleceğini tehdit ettiği bugünlerde acilen tedbir alınması ve eczacılık mesleğinin yarınlara taşınması için, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya açık bir mektup ilettik” ifadeleri kaydedildi.

Bakan Koca’ya iletilen mektupta konunun çözüme kavuşturulması için Ankara Eczacı Odası tarafından şu öneriler sunuldu:

"Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması hakkında tebliğin güncellenerek eczacı kâr oranların, tüm kademedeki ilaçlar için yüzde 25 oranına çekilmesi veya avro kurunda meydana gelen artışa bağlı olarak yapılan ilaç zammının, eczacıların kâr oranlarını belirleyen kademelerdeki baremlere de aynen yansıtılması."

Öte yandan ilgili mektubun Bakan Koca’ya ulaştığı ve süreçle ilgili değerlendirmelerin başladığı bilgisinin de taraflarına ulaşmış olduğu vurgulanan açıklamada Ankara Eczacı Odası, eczacı kârlılığı ile ilgili detayları görüşmek üzere Bakan Koca’dan bir de randevu talep ettiklerini belirtti.