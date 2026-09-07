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İSLAM Ankara dev buluşmaya ev sahipliği yapıyor! İslam dünyasının temsilcileri başkentte buluşuyor!
İSLAM

Ankara dev buluşmaya ev sahipliği yapıyor! İslam dünyasının temsilcileri başkentte buluşuyor!

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Ankara dev buluşmaya ev sahipliği yapıyor! İslam dünyasının temsilcileri başkentte buluşuyor!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen "1. Müslüman Diyasporası Forumu", 8-9 Eylül 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SESRIC ortaklığında organize edilen dev forum, "From Roots to Routes" (Köklerden Rotalara) temasıyla kapılarını açıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen "1. Müslüman Diyasporası Forumu", 8-9 Eylül 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SESRIC ortaklığında organize edilen dev forum, "From Roots to Routes" (Köklerden Rotalara) temasıyla kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hitap edecek! Gazze ve diyaspora adımları masaya yatırılacak!

Forumun açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra bölge ülkelerinden bakanlar ve uluslararası kuruluş yetkilileri konuşma yapacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek kritik oturumlarda, Gazze'deki durum karşısında Müslüman diyasporaların ortak hareket etme imkanları, anavatan-diyaspora etkileşimi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve uluslararası öğrencilerin diyasporadaki rolü kapsamlı şekilde ele alınacak. Forum, "Müslüman Diyasporaları Deklarasyonu"nun kabul edilmesiyle sona erecek.

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