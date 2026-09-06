Haber kisvesiyle kirli algı operasyonu! Bakan Mehmet Şimşek'i hedef alan provokasyona Bakanlık'tan tokat gibi yanıt!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Selman Reşitoğlu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik başlatılan itibar suikastı patlak verdi. Malum medya organlarının, Bakan Şimşek’in görevde dahi olmadığı yıllar öncesine ait fotoğrafları ısıtıp ısıtıp yeniden servis etmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

Haberlerde Reşitoğlu ile Mehmet Şimşek'in geçmişte çekilmiş fotoğraflarının kullanılması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

"YANILTICI BİR ALGI OLUŞTURMA ÇABASI"

Bakanlık, soruşturma kapsamındaki bir kişiyle ilgili haberlerin Şimşek'in bakan olmadığı dönemde çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte servis edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu yaklaşım, açıkça kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturma çabasıdır. Daha önce de defalarca açıklandığı üzere, Sayın Bakanımızın söz konusu kişiyle şahsi veya ticari hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır."

HUKUKİ İŞLEM MESAJI

Aynı fotoğrafların kullanılmaya devam edilmesine de tepki gösterilen açıklamada, bunun Bakan Şimşek ile söz konusu kişi arasında gerçeğe aykırı bir bağlantı bulunduğu izlenimi yarattığı savunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Buna rağmen aynı fotoğrafın ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, kamuoyunda gerçeğe aykırı bir ilişki ve bağlantı izlenimi yaratmaya yöneliktir. Bu tür yanıltıcı yayınlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır" denildi.