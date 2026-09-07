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BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

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BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

8-16 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli BİM aktüel katalogları yayımlandı. Haftanın fırsatlarında gıda ve temizlik ürünlerinden elektronik, küçük ev aletleri, mobilya ve oyuncaklara kadar farklı kategoriler yer alıyor. İşte fiyat ve kalitesiyle kaçırılmayacak o ürünler... Eylül ayının ikinci haftasında BİM raflarına farklı kategorilerde yeni fırsatlar geliyor. Gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanında elektronik, ev yaşam, mutfak ve çocuk ürünleri de katalogda yer alıyor. 8-16 Eylül arasında farklı günlerde satışa çıkacak seçenekler ve fiyat detayları da yayımlanan aktüel sayfalarla netleşti.

#1
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

8 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Dana kangal sucuk 500 g – 299 TL Dana baton kavurma 1 kg – 999 TL Dana kıyma 1 kg – 649 TL Fıstıklı hindi salam 2x50 g – 37,50 TL Dilimli piliç salam 60 g – 16 TL Piliç döner 1 kg – 259 TL Dilimli piliç sucuk 500 g – 119 TL Milföy hamuru 1 kg – 139 TL Mantı 1 kg – 215 TL

#2
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

8 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Kakaolu fındık kreması 315 g – 349 TL Meyve topu 80 g – 69,50 TL Kurabiye çeşitleri 80 g – 119 TL Kahve çeşitleri – 65 TL Gazlı içecek kola 4x1 L – 129 TL Enerji içeceği 355 ml – 79,50 TL

#3
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

8 EYLÜL SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Kağıt havlu 16'lı – 219 TL Toz deterjan 9 kg – 499 TL Ultra çamaşır suyu 750 ml – 79 TL Katı sabun 720 g – 95 TL Şampuan 900 ml – 149 TL Saç köpüğü 150 ml – 175 TL Saç spreyi 250 ml – 175 TL Duş jeli 650 ml – 85 TL 2'li deodorant seti 2x150 ml – 219 TL Kağıt yüz maskesi çeşitleri – 29,50 TL

#4
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

9 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU No Frost buzdolabı – 25.500 TL 9 kg çamaşır makinesi – 22.900 TLL Deposuz su arıtma cihazı – 6.900 TL Kapaklı raflı çalışma masası – 1.950 TL Profesyonel cam temizleme seti – 2.490 TL Çift kişilik paket yaylı yatak – 7.250 TL Tek kişilik paket yaylı yatak – 4.550 TL Boyun destekli visco yastık – 849 TL

#5
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

11 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Plastik ürün çeşitleri – 75 TL Emaye ürün çeşitleri – 449 TL Paslanmaz süt süzgeci – 69 TL Renkli süzgeç 3 L – 42 TL İki katlı şampuanlık – 159 TL Renkli cam sıvı sabunluk – 75 TL Tekli ayakkabı rampası – 35 TL

#6
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

11 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Wok tava 28 cm – 999 TL Karnıyarık tencere 26 cm – 1.650 TL Krep tava 25 cm – 749 TL Sahan 22 cm – 949 TL Manuel rondo 500 ml – 799 TL

#7
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

11 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Küçük boy valiz – 999 TL Orta boy valiz – 1.150 TL Büyük boy valiz – 1.300 TL Pasaport kılıfı – 129 TL Valiz etiketi – 99 TL Valiz organizer seti 6'lı – 135 TL

#8
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

13 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU 65 inç 4K QLED HDR Google TV – 34.900 TL Nostaljik radyo – 999 TL 8 GB / 256 GB cep telefonu – 8.900 TL Katlanabilir damacana su pompası – 249 TL Kulak üstü kablosuz kulaklık – 1.790 TL Hareket sensörlü lamba – 199 TL

#9
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

13 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Buharlı ütü – 2.750 TL Şarjlı süpürge – 12.900 TL Toz torbasız süpürge – 5.490 TL Elektrikli bisiklet – 35.500 TL Çay makinesi – 1.990 TL Tost ve ızgara makinesi – 2.990 TL Filtre kahve makinesi – 1.990 TL Türk kahve makinesi – 1.690 TL Çelik kettle – 990 TL Ölçü kaplı çubuk blender – 990 TL Otomatik dönen saç maşası – 1.190 TL

#10
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

13 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Helikopterli açık kasa kamyon 270 parça – 959 TL Lisanslı çalışma masası – 990 TL Tükenmez resim defteri – 119 TL Peluş balerin kedi – 349 TL Lisanslı abaküslü yazı tahtası – 109 TL Zeka küpü – 69 TL Oyun çadırı – 479 TL Yazı tahtası – 219 TL

#11
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

15 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Çikolatalı süt 6x180 ml – 79 TL Çilekli süt 6x180 ml – 79 TL Artisan tost 165 g – 135 TL Somon porsiyon 400 g – 219 TL California maki sushi 140 g – 159 TL Parmak patates 2500 g – 185 TL Piliç jumbo sosis 330 g – 79 TL Piliç kangal sucuk 450 g – 99 TL

#12
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

15 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Riviera zeytinyağı 5 L – 975 TL Lazanya 400 g – 119 TL Tortilla lavaş 700 g – 69,50 TL Tam buğdaylı chia tohumlu grissini 150 g – 75 TL Taco kabuğu 90 g – 64,50 TL Topping sos çeşitleri 350 g – 69 TL Granola çeşitleri 200 g – 99 TL Kakaolu tahıl gevreği 2x700 g – 199 TL

#13
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

15 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Kakaolu fındık kreması 1 kg – 210 TL Çilek aromalı kremalı sandviç bisküvi 300 g – 35 TL Lisanslı bardak ve yumuşak şeker 10 g – 199 TL Sandviç kek 189 g – 69 TL Dolgulu kaplamalı gofret çeşitleri 170 g – 129 TL Mini yumurta çikolata 154 g – 129 TL Sürpriz yumurta 20 g – 39 TL Patates cipsi 160 g – 89,50 TL Nohut cipsi 75 g – 69,50 TL

#14
Foto - BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

16 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU Oyuncu koltuğu – 8.490 TL Oyuncu koltuğu – 8.990 TL Mobil çalışma masası – 9.990 TL Çalışma masası – 2.450 TL Kitaplık – 3.450 TL

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