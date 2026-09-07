BİM’den sepet dolduran fırsatlar… Elektronik ev aletleri 8 Eylül’de raflarda

8-16 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli BİM aktüel katalogları yayımlandı. Haftanın fırsatlarında gıda ve temizlik ürünlerinden elektronik, küçük ev aletleri, mobilya ve oyuncaklara kadar farklı kategoriler yer alıyor. İşte fiyat ve kalitesiyle kaçırılmayacak o ürünler... Eylül ayının ikinci haftasında BİM raflarına farklı kategorilerde yeni fırsatlar geliyor. Gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanında elektronik, ev yaşam, mutfak ve çocuk ürünleri de katalogda yer alıyor. 8-16 Eylül arasında farklı günlerde satışa çıkacak seçenekler ve fiyat detayları da yayımlanan aktüel sayfalarla netleşti.