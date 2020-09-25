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Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:50:25 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.
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