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Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:43:00 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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