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Sağlık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: ”COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin COVİD-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimiz, ivedili

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: ”COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:39:14 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: ”COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin COVİD-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimiz, ivedili

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: ”COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin COVİD-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimiz, ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmiş olup yapılan muayene ve tetkiklerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir."

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