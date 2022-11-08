Ankara Büyükşehir’den kaçırılmayacak fırsat

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satışa sunulacak 4+1, 3+1 ve 2+1 daireler 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 780 bin TL fiyat aralığındaki bedellerle ihale ile satılacak. Satışı yapılacak 1 adet dükkan ise 5 milyon 123 bin TL değer takdir edilmiş.

İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) (KDV Dâhil) ücret karşılığında I. Grup Taşınmazlar için en geç 21/11/2022 Pazartesi günü, saat 16.00’ya kadar; II. Grup Taşınmazlar için en geç 22/11/2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar satın alabilirler.

İhale; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda yukarıdaki tabloda, ilgili bağımsız bölümlere ait ihale günü olarak belirtilen tarihte; I. Grup Taşınmazlar için 22/11/2022 Salı günü, saat 14.00’te; II. Grup Taşınmazlar için 23/11/2022 Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak ve Belediye Encümenince belirlenen gündem sırası takip edilmek sureti ile ihaleleri gerçekleştirilecektir. İhaleye katılım sağlayacak olan isteklilerin ilgili tarihte saat 14.00 da Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

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