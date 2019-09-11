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Ankara Büyükşehir Belediyesine uluslararası görev

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği (AÖKKB) Genel Kurulunda birliğin Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:53
Ankara Büyükşehir Belediyesine uluslararası görev

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği (AÖKKB) Genel Kurulunda birliğin Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildi.


Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu ve 2019 Gençlik Toplantısı, 6-7 Eylül tarihlerinde Macaristan’ın Szeged kentinde gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin AÖKKB Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildiği genel kurulda gündemin ana maddesi "akıllı şehirler" oldu. Genel kurulda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hayrettin Çetin, "akıllı kent" uygulamaları hakkında bir sunum yaptı. Birlik üyesi kentler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının şehirlerin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Çetin, “Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının yaşadığı kentlerde üretim, tüketimin büyük bir kısmı yine kentlerde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan kentler barınma, beslenme, iş bulma, imkânlara kolay erişim gibi fırsatlar ortaya koyarken, aynı zamanda kirlilik, yetersiz yaşam koşulları, doğal kaynakların tahribi, doğal afetlerin etkileri, şiddet ve hak ihlalleri gibi birçok sınama ile de karşı karşıyadır” dedi.


Toplumsal refah düzeyini yükseltecek sürdürülebilir akıllı kentler uygulamalarının hızlandığını ifade eden Çetin, daha hızlı ve kaliteli hizmetlerin verilebilmesi için teknolojinin sağladığı tüm imkânların kullanılmasının gerekli olduğuna dikkat çekti.



“Başkent’te akıllı kent sistemleri”


Ankara Büyükşehir Belediyesinin akıllı kent uygulamalarında birçok yeniliğe imza attıklarına değinen Çetin şunları söyledi:


“EGO Cepte Akıllı Durak Sistemleri, Mavi Masa, Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamaları bunlara birkaç örnektir. EGO Cepte Uygulaması; mobil ortamda EGO otobüs hatları ile ilgili tüm ihtiyaç duyulabilecek bilgilere kolayca ulaşmayı sağlamaktadır. Mavi Masa Uygulaması; Ankara halkına daha iyi hizmet verebilmek ve iletişimi kuvvetlendirmek için kurulmuş olup, 7 gün 24 saat ulaşılarak sorun, görüş ve taleplerin iletebildiği hizmet birimidir.”


Ankara Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir uygulamalarını teknolojik imkânlara göre güncellemeye ve uygulamaya devam ettiğinin altını çizen Çetin, “Araç öncelikli olarak kurgulanan ulaşım anlayışını yaya öncelikli hale geliştirmeye çalışıyoruz. Toplu taşım hatları genişletilip, nüfus yoğun bölgelere yeni metro hatları planlanmaktadır. AB ile iş birliği içerisinde Ankara’da bisiklet yolları planı hazırlanıyor. Sera gazı salınımının en önemli nedeni olan karbon yakıt kullanan araçlardan elektrikli araçlara geçilmesini teşvik için tüm konutlarda şarj üniteleri kurulmasını zorunlu hale getirecek düzenlemeler yapılıyor” dedi.



“Kentler arasında iş birliği önemli”


Kentlerin de insanlar gibi canlı ve dinamik varlıklar olduğunu ve sürekli değişim ve dönüşüm yaşamaya devam ettiğini belirten Çetin, “Tüm dünya kentleri olarak iş birliklerini arttırmak, yenilenmek, bilgi ve tecrübe değişiminde bulunmak ve benzer sorunlara karşı ortak eylem planları hayata geçirmenin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği çatısı altında dünya kentleri ve alanının uzmanları tarafından ortaya konulan akıllı kentler uygulamalarının hayata geçirilmesinin hizmet kalitesini arttırması için çok önemlidir. Burada meslektaşlarımın ve uzmanların aktaracağı tecrübeler çok değerlidir” diyerek sunumunu tamamladı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:53
  1. doğa

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